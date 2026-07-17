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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 605 sentetik ecza hapı, 106,49 gram sentetik uyuşturucu, 398 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı olarak değerlendirilen 3 düzenek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 2'si cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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