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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 25 bin 676 uyuşturucu hap, 138 gram sentetik uyuşturucu ile sahte çek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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