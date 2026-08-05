Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 25 bin 676 uyuşturucu hap, 138 gram sentetik uyuşturucu ile sahte çek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

