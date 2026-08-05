Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yakınlarını kaybeden aileler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeyi anlattı

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrencilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek taleplerini dinlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen, saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, AA muhabirine, görüşmenin yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aileleri tek tek dinlediğini söyledi.



Yaşadıkları acının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşıldığını belirten Kara, şöyle konuştu:



"Valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle Külliye'ye gittik. Cumhurbaşkanımız yaşadığımız acıyı paylaştı, hepimizi tek tek dinledi, taleplerimizi not aldı. Eşim Ayla Kara'ya şehitlik verilmişti. Öğrencilerimizin ailelerinin de bu yönde talepleri vardı. Ayrıca şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması konusunda isteklerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımız görüşme boyunca bizimle duygulandı. Görüşmenin sonunda da taleplerimizin yerine getirilmesi için talimat verdi. Verimli ve anlamlı bir görüşme oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz."



Saldırıda hayatını kaybeden Almina Ağaoğlu'nun annesi Gülden Ağaoğlu da Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda çocuğunun kabrindeki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailelerle yakından ilgilendiğini ve çocuklarının hatırasının yaşatılmasına yönelik taleplerini dinlediğini ifade etti.



Görüşmede duygusal anlar yaşandığını dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız bizimle ayrı ayrı ilgilendi. Taleplerimizi dinledi, çocuklarımızın hatırasını yaşatmak adına neler yapılabileceğini konuştuk. Bu acı sadece bizim ailelerimizin değil, bütün Türkiye'nin acısı oldu. Cumhurbaşkanımız da bu olaydan en az bizim kadar etkilendi. Süreç boyunca devletimiz, bakanlarımız, valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimiz yanımızdaydı. Cumhurbaşkanımız da gereken ne varsa yapılması konusunda talimat verdi."

