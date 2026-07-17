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        Maraş dondurmasında yaz sezonunda üretim ve ihracat hız kazandı

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli lezzeti Maraş dondurmasında, yaz sıcaklarının etkisiyle üretim ve ihracat hareketliliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Maraş dondurmasında yaz sezonunda üretim ve ihracat hız kazandı

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli lezzeti Maraş dondurmasında, yaz sıcaklarının etkisiyle üretim ve ihracat hareketliliği yaşanıyor.

        Serinlemek isteyen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Maraş dondurması için kentteki üretim tesislerinde mesai yoğunlaştı. Geleneksel yöntemlerle üretilen Maraş dondurması, yurt içi pazarının yanı sıra 30'dan fazla ülkeye ihraç edilerek kent ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Hacı Fidan, AA muhabirine, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte üretim kapasitesinin artırıldığını söyledi.

        Sıcak havaların etkisiyle Maraş dondurmasına ilginin arttığını belirten Fidan, üretim tesislerinde artan talebi karşılamak için yoğun mesai yürütüldüğünü ifade etti.

        Maraş dondurmasının geleneksel üretim yöntemi, kaliteli hammaddesi ve ustalık kültürüyle dünya pazarında önemli bir konuma sahip olduğunu dile getiren Fidan, bu değeri koruyarak uluslararası alanda daha güçlü bir marka oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Fidan, "Hedefimiz, Maraş dondurmasını sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen gastronomi markalarından biri haline getirmek." dedi.

        - 30'dan fazla ülkeye gönderiliyor


        Geçen yıl 2,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Fidan, bu yılın ilk altı ayında 820 bin dolarlık ihracata ulaştıklarını, yıl sonu hedeflerinin ise 3 milyon dolar olduğunu söyledi.

        Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin en büyük dondurma üretim merkezi konumunda bulunduğunu ifade eden Fidan, kentte faaliyet gösteren 15 tesiste yılda yaklaşık 100 milyon litre süt kullanılarak Maraş dondurması üretildiğini belirtti.

        Maraş dondurmasının İngiltere, Çin, Hollanda, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkmenistan, Irak ve Umman'ın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini aktaran Fidan, ihracat ağını daha da genişletmek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

        Depremlerin ardından sektörün kısa sürede toparlandığını vurgulayan Fidan, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan Maraş dondurması sektörünün kent ekonomisi ve gastronomi turizmi açısından önemli bir değer olduğunu söyledi.

        Bir dondurma firmasının Kalite Müdürü Güliz Atabar ise bu yıl yağışlı ve serin geçen hava koşulları nedeniyle sezonun yaklaşık iki ay gecikmeli başladığını belirterek, havaların ısınması ve okulların kapanmasıyla talebin arttığını, sezon boyunca oluşan açığı kapatmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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