Şarkıcı Aydilge Kahramanmaraş'ta sahne aldı

Şarkıcı Aydilge, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda konser verdi.

Aydilge, konserde, "Kiralık Aşk", "Yangın Var" ve "Hayat Şaşırtır"ın da aralarında bulunduğu sevilen eserlerini seslendirdi.

Konserde katılımcılar da gruba eşlik etti.

"Ailecek Fuardayız" temasıyla düzenlenen fuar, konserlerin yanı sıra alışveriş stantları, deneyim atölyeleri, yöresel lezzetler ve sergilerle 31 Ağustos'a kadar devam edecek.