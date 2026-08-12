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        Şarkıcı Aydilge Kahramanmaraş'ta sahne aldı

        Şarkıcı Aydilge, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Şarkıcı Aydilge Kahramanmaraş'ta sahne aldı

        Şarkıcı Aydilge, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda konser verdi.

        Aydilge, konserde, "Kiralık Aşk", "Yangın Var" ve "Hayat Şaşırtır"ın da aralarında bulunduğu sevilen eserlerini seslendirdi.

        Konserde katılımcılar da gruba eşlik etti.

        "Ailecek Fuardayız" temasıyla düzenlenen fuar, konserlerin yanı sıra alışveriş stantları, deneyim atölyeleri, yöresel lezzetler ve sergilerle 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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