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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KMTSO hizmet binasının açılış töreninde konuştu:

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KMTSO hizmet binasının açılış töreninde konuştu:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kahramanmaraş, üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden birisidir. TUSAŞ yatırımıyla birlikte savunma sanayisine de Kahramanmaraş damgasını vuracaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 23:44 Güncelleme:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KMTSO hizmet binasının açılış töreninde konuştu:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kahramanmaraş, üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden birisidir. TUSAŞ yatırımıyla birlikte savunma sanayisine de Kahramanmaraş damgasını vuracaktır." dedi.

        Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının (KMTSO) yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketini unutmayacaklarını söyleyerek, depremde yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

        Kentin sanayi ve üretim altyapısıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Kahramanmaraş'tan 16 firma, Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır. Maraş dondurması, biberi, tarhanası, ahşap oymacılığı ve bakır işlemeciliğiyle ülkemizin marka şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş, tekstil, iplik, metal mutfak eşyaları, kağıt, çimento, tarım ve gıda sektörlerinde de güçlü bir üretim kültürüne sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Deprem sonrası kentte sergilenen dayanışmanın yeniden ayağa kalkma iradesini ortaya koyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

        "TUSAŞ yatırımıyla birlikte savunma sanayine de Kahramanmaraş damgası vurulacaktır. Zaten 4 OSB’miz var ama kafi gelmiyor. Kahramanmaraş, üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden birisidir. Milli hedefimiz olan güçlü Türkiye hedefine güçlü şehirlerle ulaşılabilecektir. Kahramanmaraş da girişimciliği, çalışkan insanları ve güçlü sanayi üretim kapasitesiyle bunu sağlayacak şehirlerin başında gelmektedir."

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binasının kente değer katacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, binanın üyelere daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlayacağını ve şehrin gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti.

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da odanın kuruluşunun 100. yılına denk gelen 2026'da yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Program, hizmet binasının yapımına katkı sağlayanlara plaket verilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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