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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Salon: Mustafa Muhammet Güvenmez Merkez Spor Kompleksi

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep Karakoç

        AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Candido, Hakan Polat, Hamacher, Moreira, Atakan Topal (Galvez, Mehmet Hacıoğlu, Necmi Tokatlıoğlu, Ali İhsan Heper, Burak Çevik)

        Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Aykut Acar, Gökhan Gökgöz, Sotola, Tervaportti, Marttilla (Semih Çelik, Bahov, Kaan Atmaca)

        Setler: 23-25, 30-28, 16-25, 20-25

        Süre: 150 dakika

        KAHRAMANMARAŞ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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