Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: Mustafa Muhammet Güvenmez Merkez Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep Karakoç
AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Candido, Hakan Polat, Hamacher, Moreira, Atakan Topal (Galvez, Mehmet Hacıoğlu, Necmi Tokatlıoğlu, Ali İhsan Heper, Burak Çevik)
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Aykut Acar, Gökhan Gökgöz, Sotola, Tervaportti, Marttilla (Semih Çelik, Bahov, Kaan Atmaca)
Setler: 23-25, 30-28, 16-25, 20-25
Süre: 150 dakika
KAHRAMANMARAŞ
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