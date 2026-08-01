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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz Kahramanmaraş'ta konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz Kahramanmaraş'ta konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Örnek parti olmaya devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 00:22 Güncelleme:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz Kahramanmaraş'ta konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Örnek parti olmaya devam ediyoruz." dedi.

        Altınöz, partisinin il başkanlığınca bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, yerel seçimlerde verdikleri destek dolayısıyla Kahramanmaraşlılara teşekkür etti.

        Yeniden Refah Partili belediyelerde "ahlaklı belediyecilik" anlayışıyla hizmet verdiklerini ifade eden Altınöz, hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin ve dünyanın en güçlü teşkilatlarından birine sahip olduklarını belirten Altınöz, merhum Necmettin Erbakan'ın Türkiye'de teşkilatçılık ve siyasi partilerin kurumsallaşması konusunda öncü olduğunu, kendilerinin de bu yolda ilerlediklerini ifade etti.

        Belediyecilik alanında da örnek uygulamalara imza attıklarını dile getiren Altınöz, şöyle konuştu:

        "Örnek olarak, önceden 'kefen parası' diye bir tabir vardı. Şu anda vatandaşlarımızdan 'kefen parası' diye bir şey duymuyoruz. Çünkü artık belediyelerimiz bu hizmeti yapıyorlar. Bunu ilk uygulayan bizim belediyelerimiz oldu. Biz Türkiye'yi şehir şehir, ilçe ilçe biliyoruz. Türkiye'de AR-GE'den sorumlu genel başkan yardımcısı olan tek partiyiz. Engelli vatandaşlarımızdan sorumlu genel başkan yardımcısı olan ilk partiydik. Örnek olmaya, örnek parti olmaya devam ediyoruz."

        Vatan ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Altınöz, Yeniden Refah Partisinin ittifak döneminde hazırladığı 30 maddelik mutabakat metnine değinerek bu düzenlemeleri iktidara geldiklerinde uygulayacaklarını belirtti.

        Altınöz, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 703 bin üyeye ulaştıklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin en çok üyesi bulunan üçüncü büyük partisi olduklarını ve birinci parti oluncaya kadar çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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