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        Karabük merkezli suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Karabük merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Karabük merkezli suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Karabük merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, A.K'nin öldürülmesine ilişkin koordineli çalışma yürütüldü.

        Elebaşılığını H.B.T'nin yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, suç örgütünün 2023'te A.K'nin adres tespitine yönelik Karabük'te uzun süre takipte bulunduğu, 9 Ekim 2023'te A.K'yi Karabük'ten kaçırarak Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğü değerlendirildi.

        Suç örgütüne yönelik 1 Şubat 2024'te yapılan operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, otomatik tabanca, 2 telsiz Sakarya'da ele geçirildi, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen C.D. tutuklandı.

        Olayın ardından A.K'nin bulunması ve kaçırılması olayında dahli bulunan N.T'nin de aynı örgüt tarafından kaçırıldığı ve konu hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

        Yaşanan gelişmeler ışığında suç örgütüne yönelik planlı operasyon sonucunda, İstanbul, Sakarya, Yalova, Manisa ve Ordu'da Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve diğer il birimi görevlilerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

        Şüpheli H.B.T'nin ev aramasında, çelik yelek, 2 tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.

        Aralarında örgüt elebaşı H.B.T'nin de bulunduğu 7 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'ine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

        Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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