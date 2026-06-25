Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük Üniversitesi akademisyenlerinden karaciğer hastalıklarına yeni tedavi araştırması

        Karabük Üniversitesi akademisyenlerinden karaciğer hastalıklarına yeni tedavi araştırması

        Karaciğer hastalıklarına yönelik yeni tedavi yaklaşımı, Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri tarafından araştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 20:36 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesi akademisyenlerinden karaciğer hastalıklarına yeni tedavi araştırması

        Karaciğer hastalıklarına yönelik yeni tedavi yaklaşımı, Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri tarafından araştırılacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, karaciğer hastalıklarının tedavisine yönelik yeni bilimsel yaklaşımın geliştirilmesini amaçlayan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destekli projede, KBÜ'lü öğretim üyeleri yenilikçi nanopartikül tabanlı ilaç taşıma sistemi üzerinde çalışacak.

        TÜSEB tarafından desteklenmeye hak kazanan "Biyouyumlu Manyetik Nanopartiküllerden N-Asetil-L-Sistein Salımının Akrilamid Kaynaklı Hepatik Fibrozis Üzerindeki Etkilerinin in vivo Olarak İncelenmesi" başlıklı araştırma projesinde KBÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Feyza Başak ve Dr. Öğretim Üyesi Tansu Kuşat görev alacak.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Başak, projenin Türkiye'de sağlık bilimleri alanında en prestijli kurumlardan biri olan TÜSEB tarafından desteklenmesinin önemli bilimsel gösterge olduğunu belirterek, çalışmanın farklı üniversitelerden araştırmacıların katılımıyla yürütüldüğünü kaydetti.

        Deney hayvanları araştırmaları ve deneysel uygulamalar alanında ekiplerinin projede yer almasının hem kişisel hem de üniversite adına gurur verici olduğunu vurgulayan Başak, bu tür işbirliklerinin üniversitenin araştırma kapasitesine ve bilimsel görünürlüğüne önemli katkı sağladığını bildirdi.

        Dr. Öğretim Üyesi Kuşat da projede biyouyumlu manyetik nanopartikül sistemleri üzerinden N-Asetil-L-Sistein salımının, akrilamid kaynaklı karaciğer hasarı ve fibrozis üzerindeki etkilerinin deneysel olarak araştırılacağını belirtti.

        Kuşat, elde edilecek bulguların hedefe yönelik ilaç taşıma sistemleri ve özellikle karaciğer hastalıklarının tedavisinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine bilimsel temel oluşturacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        35 dolarlık ikinci el tişört
        35 dolarlık ikinci el tişört
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?

        Benzer Haberler

        Karabük, Sayokan Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
        Karabük, Sayokan Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
        KBÜ'de Filistinli öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı
        KBÜ'de Filistinli öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı
        Hadrianopolis'in logosunu KBÜ öğrencileri tasarladı
        Hadrianopolis'in logosunu KBÜ öğrencileri tasarladı
        Karabük'te 408 polis adayı mezun oldu
        Karabük'te 408 polis adayı mezun oldu
        POMEM'de mezuniyet coşkusu: 408 öğrenci polisliğe ilk adımını attı
        POMEM'de mezuniyet coşkusu: 408 öğrenci polisliğe ilk adımını attı
        4 ülkeden 50 gencin Ovacık'ta gökyüzü ve bilim buluşması
        4 ülkeden 50 gencin Ovacık'ta gökyüzü ve bilim buluşması