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        Karabük'e TOGEM-DER tarafından 3 bin 500 kitaplık kütüphane kuruldu

        Karabük'ün Eflani ilçesinde Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından 3 bin 500 kitaplık kütüphane kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:45 Güncelleme:
        Karabük'e TOGEM-DER tarafından 3 bin 500 kitaplık kütüphane kuruldu

        Karabük'ün Eflani ilçesinde Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından 3 bin 500 kitaplık kütüphane kuruldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, AA muhabirine, kütüphanenin Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu TOGEM-DER tarafından yaptırıldığını söyledi.

        İlçeye modern bir kütüphane kazandırıldığını belirten Çelebi, "Kütüphanede her alandan kitaplar var. İnşallah öğrencilerimiz buradan en verimli şekilde faydalanacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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        AK Parti Eflani İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy da ilçeye okuma salonuyla modern kütüphanenin kazandırıldığını ifade etti.

        Kütüphanede 3 bin 500 kitabın olduğunu dile getiren Ersoy, "Kütüphanemizden istifade edecek öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Memleketimize her zeminde gücümüz yettiğince her türlü kazanımı vermeye çaba sarf ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, muhterem Emine Erdoğan hanımefendiye ve vesile olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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