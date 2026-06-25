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        Karabük'te 408 polis adayı mezun oldu

        Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 408 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Karabük'te 408 polis adayı mezun oldu

        Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 408 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Karabük POMEM yerleşkesinde gerçekleştirilen 32. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Oktay Çağatay, yaptığı konuşmada, bugün sadece mezuniyet töreni gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda devletin güvenlik hizmetlerinde görev alacak yeni neferleri millete emanet ettiklerini söyledi.

        Bu yönüyle bugün gururun, heyecanın, emeğin ve sorumluluğun bir arada yaşandığını belirten Çağatay, şöyle devam etti:

        "Sevgili gençler, uzun ve yoğun eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezuniyet aşamasına geldiniz. Gösterdiğiniz gayret, disiplin ve kararlılık dolayısıyla her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Üzerinizde taşıdığınız üniforma sadece bir mesleğin değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun simgesidir. O üniforma, devletimizin vakarını, o üniforma milletimizin sizlere duyduğu güveni, o üniforma hukukun üstünlüğüne olan bağlılığı temsil etmektedir. Sizler görev yaptığınız her yerde yalnızca polis memuru olarak değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temsilcileri olarak bulunacaksınız. Vatandaşlarımız sizlerde devletin gücünü gördüğü kadar devletin merhametini de görecektir."

        Karabük POMEM Müdürü Koray Yalınkaya da azmin başarıya, emeğin gurura ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü anlamlı bir güne şahitlik ettiklerini dile getirdi.


        Yalınkaya, mezun olan 408 öğrencinin, hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına saygılı, teknolojik gelişmeleri takip eden, iletişim becerileri güçlü ve milletin beklentilerinin farkında bireyler olarak göreve başlayacaklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

        Dereceye giren 3 öğrenciye hediyeler verilen törende, 408 polis adayı yemin etti. Törenin ardından kep atan öğrenciler, mezuniyet sevincini aileleriyle paylaştı.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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