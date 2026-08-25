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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        H.Ö. (36) yönetimindeki 37 RC 399 plakalı otomobil, Sarıahmetli köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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