Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 25.08.2026 - 09:17 Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.Ö. (36) yönetimindeki 37 RC 399 plakalı otomobil, Sarıahmetli köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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