Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te "dur" ihtarına uymayan sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi

        Karabük'te "dur" ihtarına uymayan sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi

        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne 492 bin 719 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 23:34 Güncelleme:
        Karabük'te "dur" ihtarına uymayan sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi

        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne 492 bin 719 lira para cezası uygulandı.

        Y.Ç. kullandığı 06 EJL 836 plakalı otomobille Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Y.Ç'nin, sürücü belgesinin geçici iptal olduğu tespit edildi.

        Sürücünün yapılan alkol kontrolünde de 0,55 promil alkollü olduğu ve otomobilin muayenesinin olmadığı belirlendi.

        ​​​​​​​Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulandı, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        MİT Başkanı Kalın'dan NATO mesajı
        MİT Başkanı Kalın'dan NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Kartal, Nübel'e kavuştu!
        Kartal, Nübel'e kavuştu!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı

        Benzer Haberler

        Kartaltepe'ye yeni sosyal yaşam alanı geliyor
        Kartaltepe'ye yeni sosyal yaşam alanı geliyor
        Yemenli ve Haitili öğrenciler Karabük Üniversitesinden bölüm birinciliğiyle...
        Yemenli ve Haitili öğrenciler Karabük Üniversitesinden bölüm birinciliğiyle...
        KBÜ uluslararası öğrencileri bölümlerini birincilikle tamamladı
        KBÜ uluslararası öğrencileri bölümlerini birincilikle tamamladı
        Ormanda ölü bulunan kayıp öğrenci son yolculuğuna uğurlandı
        Ormanda ölü bulunan kayıp öğrenci son yolculuğuna uğurlandı
        GSB Spor Okulları Safranbolu'da kapılarını açtı
        GSB Spor Okulları Safranbolu'da kapılarını açtı
        Feci kazaların yaşandığı kavşakta kırmızı ışık ihlali kamerada Kırmızı ışık...
        Feci kazaların yaşandığı kavşakta kırmızı ışık ihlali kamerada Kırmızı ışık...