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        Karabük'te evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Karabük'te evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çavuş Mahallesi Hasan Dede Sokak'ta 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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