Karabük'te evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çavuş Mahallesi Hasan Dede Sokak'ta 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

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