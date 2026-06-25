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        Karabük'te hafif ticari araç ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Karabük'te hafif ticari araç ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 78 T 7507 plakalı taksi ile İ.K. yönetimindeki 34 ZR 8299 plakalı hafif ticari araç, Eflani-Pınarbaşı yol ayrımında çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile taksideki A.B. ve E.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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