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        Karabük'te karne aldığı gün otomobil çarpan öğrenci yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karne aldığı gün otomobil çarpan çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Karabük'te karne aldığı gün otomobil çarpan öğrenci yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karne aldığı gün otomobil çarpan çocuk yaralandı.

        R.E. idaresindeki 07 HRZ 79 plakalı otomobil, Sadri Artunç Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci A.Ç'ye (13) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        A.Ç'nin bugün karne aldığı, kaza sırasında karnesinin elinde olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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