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        Karabük'te kazada ölen 2 üniversite öğrencisi için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Karabük'te motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 üniversite öğrencisi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 09:23 Güncelleme:
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        Karabük'te kazada ölen 2 üniversite öğrencisi için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Karabük'te motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 üniversite öğrencisi için gıyabi cenaze namazı kılındı.


        Ürdün uyruklu Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) ile Zahid Ali Abdallah Alsmadi'nin (23) için Karabük Üniversitesi (KBÜ) Camisi'nde tören düzenlendi.

        Cuma namazının ardından cami avlusunda gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Cenaze namazına Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve öğrenciler katıldı.

        Cenazelerin hastanedeki işlemlerin ardından Ürdün'e gönderileceği öğrenildi.

        Öte yandan KBÜ Rektörü Kırışık, kazada hayatını kaybeden öğrenciler için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kırışık mesajında, "Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı öğrencimiz Mohammed Ömer Abdelaziz Salman'ı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Zahid Ali Abdallah Alsmadi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Merhum öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ürdün uyruklu Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) idaresindeki 78 MA 0851 plakalı motosiklet, gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpmış, yaklaşık 110 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Zahid Ali Abdallah Alsmadi'nin (23) yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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