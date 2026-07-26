Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te bir süredir kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Yeşil Mahalle Ahmet Yılmaz Caddesi'nde yalnız yaşayan Turgut Y'den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Turgut Y'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık personelince yapılan kontrolde, Turgut Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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