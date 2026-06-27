Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. K.G. idaresindeki 78 AC 813 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda Mısır uyruklu S.M. yönetimindeki 78 MA 0860 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada 36,5 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü S.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ve kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.