Karabük'te Safranbolu Ultra Trail yarışları sona erdi

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde ilk kez düzenlenen Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN) yarışları tamamlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Safranbolu Belediyesinin desteğiyle Kazdağlıoğlu Meydanı'nda "Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk" sloganıyla başlayan organizasyonun son gününde sporcular 6 kilometrelik etapta mücadele etti.



Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Japonya, Filipinler, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Güney Kore ve Mısır'dan 550 sporcu katıldı.



Yarışlar sonucunda erkekler kategorisinde, Malik Kaan Çadırcıoğlu, Gökhan Gündoğan Şen, Melih Olcay Dinç ve Ali Akgün, kadınlar kategorisinde, Buket Demirci, İrem Dursun, Nehir Dalga ve Aylin Bayındır birinci oldu.



Dereceye giren sporculara ödülleri, Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Elif Köse, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kadir Kalaycı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar ve Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı tarafından verildi.

