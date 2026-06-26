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        Karabük'te vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Karabük'te vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla, Safranbolu Ulu Cami bahçesine stant kuruldu.

        Cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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