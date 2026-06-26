Karabük'te vatandaşlara aşure dağıtıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.
Giriş: 26.06.2026 - 14:24 Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla, Safranbolu Ulu Cami bahçesine stant kuruldu.
Cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.
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