Karabük'ün köy yolları Özel İdare ekiplerince asfaltla buluşturuluyor

Karabük'ün köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltlanıyor.

Kışın kardan kapanan köy yollarını açarak ulaşımı sağlayan İl Özel İdaresi ekipleri, yazın sıcak havalarda da asfaltlama çalışması yapıyor.

Ekipler, bitümlü sıcak karışımı (BSK) köy yollarına seriyor.

Merkezle birlikte 6 ilçesi bulunan Karabük'te 278 köy ve 767 bağlı birim olmak üzere 1045 kırsal yerleşim yerine hizmet götüren ekipler, 2 bin 876 kilometre yol ağında kesintisiz ulaşım sağlanması için gece gündüz özveriyle görev yapıyor.

- "Gece gündüz demeden köy yolları için sahadayız"

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, AA muhabirine, gece gündüz demeden köy yolları için sahada olduklarını söyledi.

REKLAM

Asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Kirman, "Eflani'mizde asfalt serim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sahada özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyoruz." dedi.

Kirman, köylerin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması amacıyla çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Yol yatırımları kapsamında Ovacık ilçesinde planlanan asfalt çalışmalarının başarıyla tamamlandığını dile getiren Kirman, çalışmalar sayesinde ilçede ulaşım konforu ve güvenliğinin önemli ölçüde artırıldığını kaydetti.

REKLAM

Kirman, asfalt çalışmalarının Eflani ilçesinde plan ve program doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

Belirlenen takvim kapsamında yol yatırımlarının tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını anlatan Kirman, "Her kararımızda Karabük'ümüzün geleceğini, köylerimizin ihtiyaçlarını ve hemşehrilerimizin beklentilerini esas alıyor, ortak akıl ve istişare anlayışıyla ilimizin her noktasına en iyi hizmeti ulaştırmak için gayretle çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla Karabük'ümüz için üretmeye, hizmet etmeye ve eser bırakmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Eflani Çavuşlu Köyü Muhtarı Seyfi Demir de köy yolunun asfaltlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok memnunuz. Yolumuz yapıldı, mükemmel oldu." dedi.