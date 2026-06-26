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        Yaşlılara kooperatif çatısı altında bütüncül bakım hizmeti sunuluyor

        ORHAN KUZU - Karabük'te sağlık gönüllüleri, yaşlılara ev ortamında bütüncül sağlık hizmeti sunmak ve bu alanda eğitim almış kişilere istihdam sağlamak amacıyla kooperatif kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Yaşlılara kooperatif çatısı altında bütüncül bakım hizmeti sunuluyor

        ORHAN KUZU - Karabük'te sağlık gönüllüleri, yaşlılara ev ortamında bütüncül sağlık hizmeti sunmak ve bu alanda eğitim almış kişilere istihdam sağlamak amacıyla kooperatif kurdu.

        Adını "Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Aktarım" kavramının baş harflerinden alan AYKA Yaşlı Bakım Kooperatifi, 14 ay önce faaliyete geçti.

        Yaşlıların ev ortamında yaşamlarını huzurlu ve güvenle sürdürebilmeleri için kurulan kooperatif, yalnızca bakım desteği ile sınırlı kalmayıp aktif yaşlanma, toplumsal katılım ve kuşaklar arası bilgi ve deneyim aktarımını da kapsayan sosyal yaklaşımı içeriyor.

        Hizmetlerin sunumunda bakım alanında profesyonel eğitim almış gençlere de istihdam fırsatları sağlayan kooperatif, gençlerin üretkenliğini, yaşlıların da yaşam kalitesini artıracak kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

        - "Bu modelin yayılması için faaliyetler sürdürüyoruz"

        Kooperatifin yönetim kurulu başkanı Selva Seza Candan, AA muhabirine, kuruluşlarını 7 gönüllü ortak üyeyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Amaçlarının, yaşlılara nitelikli, profesyonel ve güvenilir hizmet vermenin yanı sıra üniversitelerin yaşlı bakımı bölümünden mezun gençleri istihdam etmek olduğunu belirten Candan, yaklaşık 20 kişiye iş imkanı sağladıklarını ifade etti.

        Candan, yaşlılara evlerinde bakımın yanı sıra hastanelerde refakatçi hizmeti de sunduklarını anlatarak, "Bize gelen talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. 24 saatlik, 8 saatlik, 2-3 günlük talep geldiğinde bunlara karşılık veriyoruz." dedi.

        Kooperatif ekibinin ve ortaklarının profesyonellerden oluştuğunu, üniversitelerin yaşlı bakımı bölümü ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulundan akademisyenler ile işletme bölümü uzmanlarından oluşan kooperatif olduklarını dile getiren Candan, "Türkiye'de ilk ve tek olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kooperatif olarak en önemli amaçlarımızdan biri, kamu kurumlarımıza destek olmak. Huzurevlerimizin ve kurumlarımızın, sağlık işletmelerimizin yetişemediği noktalarda onların yükünü hafifletmek için maddi ve manevi olarak buradayız. Türkiye'de AYKA Yaşlı Bakım Kooperatifi modelinin yayılması için de faaliyetler sürdürüyoruz. Bu modeli tanıtmak için sosyal girişimcilik ve sosyal kooperatifçilik eğitimleri gibi birçok faaliyetimiz bulunmaktadır." diye konuştu.

        - "Amacımız, ihtiyacı olan herkese dokunabilmek"

        Kooperatifin kurucularından Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi Seliha Seçil Bayram da yaşlı bakımına ihtiyaçtan hareketle kooperatif kurma kararı aldıklarını söyledi.

        Yaşlı bakımı ihtiyacını sağlık profesyonellerince giderme misyonu taşıdıklarını belirten Bayram, "Yetiştirdiğimiz yaşlı bakımı teknikerlerinin girişimci ruhunu canlandırmayı, onları kurumsal alanda çalışma imkanına kavuşturmayı, bunu sağlarken de yaşlıların bakım ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladık." dedi.

        Bayram, yaşlı bakımı hizmeti ihtiyacına paralel bu tür girişimlerin de artması gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'de AYKA Yaşlı Bakım Kooperatifi olarak ilkiz ama bunun yayılmasını hedefliyoruz. Gönüllük esasına göre kurulmuş bir kooperatifiz. Kooperatifleşme amacımız, sadece maddi durumu yeterli olan insanlara değil ihtiyacı olan herkese dokunabilmek. Kooperatif olarak gönüllülük çalışmaları da yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Kooperatifin kurucularından Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün de yaşlı bakımı hizmetine duyulan ihtiyaç doğrultusunda kooperatif kurmaya karar verdiklerini söyledi.

        Hem yereldeki kamu idarecileri ve kamu kurumlarıyla hem de bakanlıklar düzeyinde, özellikle Ticaret ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla işbirliği çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Özgün, onların destekleriyle bugüne kadar geldiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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