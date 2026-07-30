Karaman Valisi Çiçek, Ermenek- Mut Devlet Yolu şantiyesini ziyaret etti

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek- Mut Devlet Yolu şantiyesinde inceleme bulundu.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek, şantiye alanında inceleme bulundu, yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada, 2022'de ihale edilen 57,6 kilometre uzunluğundaki Ermenek-Mut Devlet Yolu Projesi’nin 54,3 kilometrelik kesiminin tamamlandığı, kalan 3,3 kilometrelik kesimde ise çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.



Açıklamada ifadesine yer verilen Çiçek, Ermenek ilçesi açısından büyük önem taşıyan yolun tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın daha güvenli, hızlı ve konforlu hale geleceğini kaydetti.



Programa, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Karayolları 37. Şube Şefi Mücahit Çevik ve AK Parti Ermenek İlçe Başkanı Aytekin Aydın katıldı.

