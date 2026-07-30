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        Karaman'da 3 yaşındaki çocuğa saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

        Karaman'da 3 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Karaman'da 3 yaşındaki çocuğa saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

        Karaman'da 3 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi tutuklandı.

        Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Y.Z, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Başakşehir Mahallesi'nde annesiyle misafirliğe gittiği evin bahçesinde dün sahipli köpeğin saldırısına uğrayan S.E.K. (3) ağır yaralanmış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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