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        Karaman'da 8. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni çerçevesinde yürüyüş düzenlendi

        Karaman Belediyesince kentte bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Karaman'da 8. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni çerçevesinde yürüyüş düzenlendi

        Karaman Belediyesince kentte bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında yürüyüş yapıldı.

        Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve TÜRKSOY Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melik Özsöz, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ardından Karaman Tren Garı önünde toplanan vatandaşlar "Türkçe Aşkı, Vatan Aşkı" temalı yürüyüşe katıldı.

        Yürüyüşte, çeşitli ülkelerden gelen dans toplulukları gösteriler sundu.

        2 Ağustos'a kadar devam edecek şölende çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve konserler düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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