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        Karaman'da "8. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" sona erdi

        Karaman Belediyesince düzenlenen "8. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" etkinliklerle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 23:45 Güncelleme:
        Karaman'da "8. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" sona erdi

        Karaman Belediyesince düzenlenen "8. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" etkinliklerle sona erdi.

        Türk Dünyası Kültür Parkı'ndaki etkinliğin son gününde, çeşitli ülkelerden gelen dans toplulukları gösterilerini sundu.

        Ardından şarkıcı Ozan Manas ve Serkan Kaya konser verdi, havai fişek gösterisi sunuldu.

        Programa, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, TÜRKSOY Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melik Özsöz ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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