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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Ağustos'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 40 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 34 kişiyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 26 kök kenevir bitkisi, 160 paket kaçak sigara, 30 litre etil alkol, 39 litre kaçak içki ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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