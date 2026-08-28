Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Ağustos'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 40 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 34 kişiyi yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.