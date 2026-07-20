Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-19 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 256 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheliyi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 21'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, ruhsatsız tabanca, 4 kesici-delici alet, 9 fişek, 32 kök kenevir bitkisi, 65 litre etil alkol ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

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