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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Temmuz- 2 Ağustos'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 19 bin 69 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheliyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 19'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kesici-delici alet, 11 tabanca mermisi, 21 litre kaçak içki, 10 litre etil alkol, 8 kilogram kaçak tütün, 7 elektronik sigara, kenevir bitkisi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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