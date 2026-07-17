Karaman'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Karaman'da cipe arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. F.E. (27) idaresindeki 70 BB 860 plakalı motosiklet, Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi'nde M.G. (44) yönetimindeki 1-GIW-520 plakalı cipe arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.E, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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