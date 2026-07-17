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        Karaman'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Karaman'da cipe arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Karaman'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Karaman'da cipe arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
        F.E. (27) idaresindeki 70 BB 860 plakalı motosiklet, Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi'nde M.G. (44) yönetimindeki 1-GIW-520 plakalı cipe arkadan çarptı.
        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
        Kazada ağır yaralanan F.E, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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