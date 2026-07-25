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        Karaman'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

        Karaman'da ATV'nin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Karaman'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

        Karaman'da ATV'nin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Vural Kayalık'ın (39) kullandığı 70 ACF 128 plakalı ATV, merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarındaki Karadağ yolunda uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü hayatını kaybetti, ATV'deki A.G. (38), Y.K. (11) ve E.S.G. (4) yaralandı.

        Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

        Kayalık'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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