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        Karaman'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Karaman'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Cevdet Öcal (43) idaresindeki 50 ADD 255 plakalı kamyonet, Sarıveliler-Ermenek yolu Tepebaşı köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Öcal olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki O.A. ağır yaralandı.

        O.A. ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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