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        Karaman'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 304 bin lira ceza kesildi

        Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 304 bin 746 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Karaman'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 304 bin lira ceza kesildi

        Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 304 bin 746 lira ceza uygulandı.

        Yunuskent Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, S.K. (16) idaresindeki 54 ALU 987 plakalı motosikleti durdurmaya çalıştı.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, Beyazkent Mahallesi Pir Ahmet Caddesi'nde yakalandı.

        Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 304 bin 746 lira ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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