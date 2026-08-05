Karaman'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 304 bin lira ceza kesildi

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 304 bin 746 lira ceza uygulandı. Yunuskent Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, S.K. (16) idaresindeki 54 ALU 987 plakalı motosikleti durdurmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, Beyazkent Mahallesi Pir Ahmet Caddesi'nde yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 304 bin 746 lira ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi.

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