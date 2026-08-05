Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



M.A.T. idaresindeki 70 EU 696 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki kavşakta, Ö.G. yönetimindeki 42 J 8887 plakalı otomobille çarpıştı.





İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Ö.G. ile araçta bulunan bir kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

