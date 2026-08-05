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        Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.A.T. idaresindeki 70 EU 696 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki kavşakta, Ö.G. yönetimindeki 42 J 8887 plakalı otomobille çarpıştı.


        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Ö.G. ile araçta bulunan bir kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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