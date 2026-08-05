Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 05.08.2026 - 09:34 Güncelleme:
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A.T. idaresindeki 70 EU 696 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki kavşakta, Ö.G. yönetimindeki 42 J 8887 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ö.G. ile araçta bulunan bir kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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