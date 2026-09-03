Karaman'da kaldırımda yürüyen kadının ayağına 2. kattaki yangın çıkış kapısı düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki yangın çıkış kapısı, henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen kadının ayağına düştü.

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