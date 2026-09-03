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        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da kaldırımda yürüyen kadının ayağına 2. kattaki yangın çıkış kapısı düştü

        Karaman'da kaldırımda yürüyen kadının ayağına 2. kattaki yangın çıkış kapısı düştü

        Karaman'da ayağına bir iş merkezinin yangın çıkış kapısı düşen kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Karaman'da kaldırımda yürüyen kadının ayağına 2. kattaki yangın çıkış kapısı düştü

        Karaman'da ayağına bir iş merkezinin yangın çıkış kapısı düşen kadın yaralandı.

        Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki yangın çıkış kapısı, henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen kadının ayağına düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kapının kadının ayağına düşmesi ve kadının yere oturması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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