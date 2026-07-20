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        Karaman'da "Karaman'ın Sosyal Sorunları: Çözüm Stratejileri ve Eylem Planı" Çalıştayı düzenlendi

        Karaman Valiliği öncülüğünde bir otelin balo salonunda düzenlenen programda, kentin sosyal ve ekonomik yapısını etkileyen temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Karaman'da "Karaman'ın Sosyal Sorunları: Çözüm Stratejileri ve Eylem Planı" Çalıştayı düzenlendi

        Karaman Valiliği öncülüğünde bir otelin balo salonunda düzenlenen programda, kentin sosyal ve ekonomik yapısını etkileyen temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.


        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Karaman'ın sorunlarını ilgili kurumlarla birlikte ele almak amacıyla böyle bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Çalıştayda uyuşturucu, intihar, ailenin korunması gibi çeşitli konular üzerinde değerlendirmeler yapılacağını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bunlar sadece Karaman'ın değil, bütün Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı sorunlar. İlimiz, olumsuz istatistiklerin bir kısmında maalesef Türkiye'de ön sıralarda yer alıyor. Boşanma oranlarında ön sıralardayız. Bugünkü çalıştaydan sonra kıymetli hocalarımız bir eylem planı hazırlayıp bana sunacaklar. Burada asıl mesele eylem planı hazırlamak değil. Önemli olan, eylem planını ne kadar başarılı bir şekilde hayata geçirebildiğimizdir. Amacımız, bunların şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz adına ne gibi faydalar sağlayacağını ortaya koymak. Çalıştayın hayırlar getirmesini temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planı ile ilgili kurumların koordinasyonunda gerekli çalışmaların yürütülecek.

        Programa, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, ilgili kurum müdürleri ile farklı üniversitelerden akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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