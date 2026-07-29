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        Karaman'da otomobille çarpışan motokurye ağır yaralandı

        Karaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu motokurye ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Karaman'da otomobille çarpışan motokurye ağır yaralandı

        Karaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu motokurye ağır yaralandı.

        B.A.K. (20) yönetimindeki 70 ACH 726 plakalı motosiklet, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi'ndeki kavşakta, R.A. (33) idaresindeki 34 RU 4536 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan B.A.K. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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