Karaman'da sahipli köpeğin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Karaman'da sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, tedavi altına alındı. Başakşehir Mahallesi 2038. Sokak'ta annesiyle teyzesine misafirliğe giden S.E.K'ye (3) evin bahçesinde oynadığı sırada sahipli köpek saldırdı. Yakınları ve komşuları tarafından kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan S.E.K, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan köpeğin sahibi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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