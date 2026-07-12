Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da seyir halindeki kamyonet yandı

        Karaman'da seyir halindeki kamyonet yandı

        Karaman'da seyir halinde yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Karaman'da seyir halindeki kamyonet yandı

        Karaman'da seyir halinde yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        M.A.A. idaresindeki 34 MYJ 580 plakalı kamyonet, Urgan Mahallesi Yeni Çevre Yolu Bulvarı'nda seyir halindeyken yanmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye bilgi verdi.

        İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!

        Benzer Haberler

        Kanalında akıntıya kapılan 2 çocuğu itfaiye ve AFAD kurtardı
        Kanalında akıntıya kapılan 2 çocuğu itfaiye ve AFAD kurtardı
        Kasasındaki atık malzemeler tutuşan kamyonet yanarak demir yığınına döndü
        Kasasındaki atık malzemeler tutuşan kamyonet yanarak demir yığınına döndü
        Otomobille çarpışan motosiklet şarampole savruldu: 1 yaralı
        Otomobille çarpışan motosiklet şarampole savruldu: 1 yaralı
        Karaman'da aranan 7 kişi tutuklandı
        Karaman'da aranan 7 kişi tutuklandı
        Gölette boğulan lise öğrencisi İsmail'in cenazesi toprağa verildi
        Gölette boğulan lise öğrencisi İsmail'in cenazesi toprağa verildi
        530 yıllık sünnet geleneği Karaman'da yaşatıldı
        530 yıllık sünnet geleneği Karaman'da yaşatıldı