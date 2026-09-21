Karaman'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Karaman'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 6 kişi tutuklandı.
Karaman'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 6 kişi tutuklandı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 15-17 yaş aralığındaki çocukları suça yönlendirdiği tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yapma, ruhsatsız silah taşıma, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama ve tehdit suçlarını çocukları kullanarak işledikleri tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün kadın yöneticileri E.T. ve B.Ü. ile 4 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.