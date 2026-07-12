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        Karaman'da sulama kanalından çıkamayan 2 çocuk kurtarıldı

        Karaman'da sulama kanalından çıkamayan 2 çocuk, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Karaman'da sulama kanalından çıkamayan 2 çocuk kurtarıldı

        Karaman'da sulama kanalından çıkamayan 2 çocuk, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Çeltek Mahallesi'ndeki Türk Dünyası Kültür Parkı yanından geçen sulama kanalına giren 3 çocuktan 2'si akıntıya kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, ekiplerin kanala attığı can simitleriyle sudan çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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