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        Karaman'daki Akpınar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

        Karaman'ın merkeze bağlı Akpınar köyünde bulunan Akpınar Şelalesi, doğal güzelliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Karaman'daki Akpınar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

        Karaman'ın merkeze bağlı Akpınar köyünde bulunan Akpınar Şelalesi, doğal güzelliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.


        Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar Şelalesi, yaklaşık 7 metre yüksekliği ve oluşturduğu doğal havuzla dikkat çekiyor.

        Atkili olan yağışlarla birlikte tekrar hayat bulan şelale, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Şelale, bölge halkının yanı sıra doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarınca da ziyaret ediliyor.

        Ziyaretçilerden Ali Hilmi Uysal, ailesiyle birlikte şelaleyi görmeye geldiklerini, oluşan güzel atmosferin insanı dinlendirdiğini söyledi.

        Cafer Güzel ise bölgenin çok bilinmediğini, hafta sonu vakit geçirmek için güzel bir yer olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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