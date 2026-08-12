Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da sona erdi

Şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ve kupaları, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız ve protokol üyelerince takdim edildi.

Etkinlikte takımlar kategorisinde Kocaeli birinci, İstanbul ikinci, Kayseri ise üçüncü oldu.

Organizasyonun son gününde sporcular, Merkez Spor Salonu yerleşkesindeki tekerlekli paten pistinde 500, 600, 3000 ve 5000 metre yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

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