Bakü ile Kars arasında direkt uçak seferleri başladı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım, ticaret ve turizm ilişkilerine yeni ivme kazandırması beklenen Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilki gerçekleştirildi.



Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait AHY179 sefer sayılı "AGHDAM" isimli uçak, Bakü'den hareket ederek saat 13.30'da Kars Harakani Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.



İlk uçuş dolayısıyla düzenlenen karşılama programına Kars Vali Vekili Şeyma Aktaş Semiz, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Azerbaycan'dan gelen yolculara çiçek takdim edilirken, apronda "Kars-Bakü İlk Uçuş" yazılı pasta kesildi.



İlk seferin yolcuları arasında bulunan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakü-Kars hattının yalnızca iki şehir arasında değil, tüm bölge için stratejik bir ulaşım koridoru oluşturacağını söyledi.



Bozan, hattın hizmete girmesiyle bölgenin Kafkasya ve Orta Asya'ya doğrudan bağlandığını belirterek, "Doğu Ekspresi'ni de Kafkasya'ya bağlayan önemli bir ulaşım ağı oluştu. Yeni destinasyonların açılmasına katkı sağlayacak bu seferlerin Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum ve tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bakü artık bize yaklaşık bir saatlik uçuş mesafesinde." dedi.



- "Zamandan büyük tasarruf sağladım"



Kars'a gelen Azerbaycan vatandaşı Fatma Nazeliyeva da seferlerin kendilerine büyük kolaylık sağlayacağını ifade ederek, bu uçuşla zamandan tasarruf sağladığını dile getirdi.





Yolculardan Azer Danyıldız ise iki kardeş ülke arasında kurulan ulaşım köprüsünün hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.



Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin başlamasıyla iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

