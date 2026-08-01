CHP Kars İl Başkanlığına atanan Muhammet Baran Karahan göreve başladı
CHP Genel Merkezi tarafından Kars İl Başkanlığına atanan Muhammet Baran Karahan görevine başladı.
CHP Genel Merkezi tarafından Kars İl Başkanlığına atanan Muhammet Baran Karahan görevine başladı.
Karahan ve beraberindeki partililer, kilitli olan parti binasına, kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak girdi.
Muhammet Baran Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski il yönetiminden istedikleri anahtarı, "nerede ve kimde olduğu bilinmediği" gerekçesiyle alamadıklarını söyledi.
"Biz de bundan dolayı çok da geciktirmeden kamera kayıtlarımızı da alarak baba ocağımıza giriş yapmış bulunduk." diyen Karahan, parti binasına girdiklerinde kötü bir manzarayla karşılaştıklarını, binanın adeta kaderine terk edilmiş olduğunu dile getirdi.
Binada yapacakları ilk işin detaylı bir temizlik olacağını belirten Karahan, daha sonra yönetim kurulunu oluşturacaklarını ifade etti.
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