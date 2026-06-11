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        Dede Korkut Eğitim Enstitüsünün 1976 mezunları 2026'da cübbe giyip kep attı

        Kars'ta 50 yıl önce mezun oldukları halde mezuniyet töreni düzenlenmeyen Dede Korkut Eğitim Enstitüsünün ilk mezunları, yarım asır sonra "torunlarıyla" cübbe ve kep giyerek mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Dede Korkut Eğitim Enstitüsünün 1976 mezunları 2026'da cübbe giyip kep attı

        Kars'ta 50 yıl önce mezun oldukları halde mezuniyet töreni düzenlenmeyen Dede Korkut Eğitim Enstitüsünün ilk mezunları, yarım asır sonra "torunlarıyla" cübbe ve kep giyerek mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrencilerin ellerinde farklı pankartlarla gelerek, Türk ve Filistin bayrakları açtığı törende, KAÜ Devlet Konservatuvarı ekibi Kafkas gösterisi sundu.

        Törende, 1976 yılında çeşitli nedenlerle mezuniyet töreni yapılamayan Dede Korkut Eğitim Enstitüsünün ilk mezunları Muhammed Avcı, Yener Taşdemir, Ahmet Toper ve Vahit Korkmaz için de özel bir program gerçekleştirildi.

        - Yarım asır sonra cübbe ve kep giyerek mezuniyet sevinci yaşadılar

        KAÜ Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan tarafından cübbe ve kep giydirilen emekli öğretmenler, mezuniyetlerinin 50'nci yılında yeni mezun öğretmen adaylarıyla kep attı.

        Yarım asır önce aynı sıralarda eğitim gören ve Haziran 1976'da öğretmenlik mesleğine başlayan dört arkadaş, öğrencilik yıllarına ilişkin anılarını paylaşırken duygusal anlar yaşadı.

        Tören sonunda hatıra fotoğrafı çektiren emekli öğretmenler, yıllar sonra aynı çatı altında yeniden buluşmanın kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu anlattı.

        Dekanı Prof. Dr. Taşdan, gazetecilere, ilk mezunların törenlerinin çeşitli nedenlerden dolayı yapılmamış olduğunu söyledi.

        Kendilerini ziyarete gelen ilk mezunların yaptıkları davet üzerine törene katıldığını aktaran Taşdan, "4 çınarımızı, 50 yıllık öğretmenlerimizi, 50 yıl gecikmeli de olsa bugün cübbe ve keple buluşturduk. Yeni mezunlarımız için motivasyon kaynağı üniversitemiz, fakültemizin de köklerine bağlanması açısından bir fırsat, 4 çınarımızın asırlık öğretmenlik, mesleki deneyimleri var." dedi.

        - "Her gece rüyamda öğretmenim"

        Kars'taki Dede Korkut Eğitim Enstitüsünün ilk ve 1 numaralı öğrencisi Muhammed Avcı, 1976 yılında mezun olduğunu kaydederek, "30 yıllık meslek hayatından sonra 20 yıldır emekliyim. Çok mutluyum. Her gece rüyamda öğretmenim, öğretmen olmadığım gün yok." diye konuştu.

        Ahmet Toper, törenin kendilerini duygulandırdığını ifade ederek, yeni mezun öğretmenlere öğrencilerini sevmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Vahit Korkmaz da Dede Korkut Eğitim Enstitüsünün ilk mezunları olduğunu anımsatarak, "1974'te kayıt yaptırdık, 1976 yılının 10 Haziranında mezun olmuştuk, o dönemde tören yapma, kep atma gibi fonksiyonlarımız olmadı." diye konuştu.

        Yıllar sonra böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Korkmaz, "Öğretmenlik diploma almayla başlıyor ama mezarda bitiyor. Öğretmenlik asla bitmiyor, 50 yıldır öğretmeniz ve halen de devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Yener Taşdemir de torunlarıyla aynı mezuniyet heyecanını paylaşmanın kendileri için büyük gurur olduğunu belirtti.

        - "Onlarla bu heyecanı yaşmak gurur verici"

        Fakülte birincisi Ömer Aras da asırlık öğretmenlerle mezuniyet heyecanı yaşadığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Fakültenin ilk mezunlarıyla tanışmak onlarla bu heyecanı yaşmak gurur verici. Onlarla aynı karede yer aldığım için gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Törene katılan Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Engin Kılıç ve Prof. Dr. Levent Gelibolu, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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