Kars Çayı'na düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kars Çayı'na düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Kars Kalesi eteklerinden geçen çaya düşen köpek, suda çıktığı küçük bir kara parçasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kars Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, suya girerek köpeği kurtardı. Köpek daha sonra belediyeye ait barınağa bırakıldı.

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