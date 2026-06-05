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        Kars Çayı'na düşen köpeği itfaiye kurtardı

        Kars Çayı'na düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 19:45 Güncelleme:
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        Kars Çayı'na düşen köpeği itfaiye kurtardı

        Kars Çayı'na düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kars Kalesi eteklerinden geçen çaya düşen köpek, suda çıktığı küçük bir kara parçasında mahsur kaldı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kars Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, suya girerek köpeği kurtardı. Köpek daha sonra belediyeye ait barınağa bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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