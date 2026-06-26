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        Kars kaşarı için AB coğrafi işaret süreci başladı

        Coğrafi işaret tesciline sahip Kars kaşarının Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescillenmesi amacıyla başlatılan süreç kapsamında kurumlar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Kars kaşarı için AB coğrafi işaret süreci başladı

        Coğrafi işaret tesciline sahip Kars kaşarının Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescillenmesi amacıyla başlatılan süreç kapsamında kurumlar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kars Valiliği himayesinde yürütülecek süreç için Kafkas Üniversitesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile Kars ve Ardahan İlleri Süt ve Süt Ürünleri Üreticileri Derneği arasında Valilikte işbirliği protokolü imza töreni yapıldı.

        - "Hedefimiz şehrin turist sayısını 1 milyona çıkartmak"

        Törende konuşan Vali Ziya Polat, tüm kurum ve kuruluşlarla "bismillah" diyerek yola çıktıklarını söyledi.

        Süreç için yola çıkmanın önemine vurgu yapan Polat, "Kars artık her yönüyle marka bir şehir, bunu önce kendimiz bileceğiz, inanacağız ve buna göre çalışacağız. Kars bu sene hedeflerinin çok çok üstünde turist aldı, hedefimiz şehrin turist sayısını 1 milyona çıkartmak, turizmde parlayan yıldız olmaya devam edecek. Marka şehre markalar yakışır, kaşarımız coğrafi işaretli ancak Avrupa Birliği coğrafi işaretli Türkiye'de 30-40 tane ürün aldı, biz de adaylardan biriyiz. Bu şehir artık marka şehir bu markaya yakışır şekilde hareket etmek zorundayız." diye konuştu.

        Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Gelibolu, Kars kaşarının Türkiye'deki tescilinden sonra uluslararasına taşınması sürecini başlattıklarını anlattı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da sürecin hayırlı olması temennisinde bulunarak "Kars'ta üretilen kaşarın dünya ve ülke pazarında hak ettiği değeri bulması için AB coğrafi işaretini önemsiyoruz." dedi.

        - "İnşallah ürünümüzü AB tesciliyle taçlandırmak istiyoruz"

        SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ise Kars'ın dünya peynir rotasında yer aldığını belirterek "Kars kaşarı Türkiye'de coğrafi işaret tescil belgesini 2015 yılında almıştı. Kars peynir rotasında bizim için peynir çok önemli, inşallah ürünümüzü AB tesciliyle taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        KATSO Başkanı Kadir Bozan, Türkiye'nin en önemli kaşar peyniri üretim merkezlerinden birisi olduklarını ve kentin 100 bin ton peynir işleme kapasitesine sahip olduğunu işaret etti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, Kars kaşarının AB nezdinde tescillenmesi için imzalarını attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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